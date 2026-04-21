Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli | si corre al tramonto di sabato 13 giugno

Sabato 13 giugno, il centro di Udine ospiterà la seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli”. La manifestazione si svolgerà nel tardo pomeriggio e proseguirà fino a sera, con vari eventi che coinvolgeranno la città. La corsa e le attività correlate sono state organizzate in ricordo di Lorenzo Parelli, con un programma che coinvolge partecipanti e pubblico lungo le vie del centro.

UDINE – Meno di due mesi alla seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli” che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13 giugno, quando si susseguiranno diversi eventi, a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera. La manifestazione è organizzata da Asd Promorun -.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Friuli Doc Spring Edition dal 29 maggio al 2 giugno2026Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione dell’anteprima della kermesse porterà in laguna stand, degustazioni ed eventi. Torna a Bologna la Tigotà Spring Run: si corre per la prevenzione del tumore al senoDopo il successo delle prime due edizioni, torna a Bologna la Tigotà Spring Run, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di Fondazione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli: si corre al tramonto di sabato 13 giugno; CrediFriuli in assemblea: un ottimo 2025, chiuso con un utile di 28 milioni di euro. Presentata 1^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli», si corre sabato 30 agostoUDINE – E’ stata presentata oggi, lunedì 28 luglio, presso la Sala Pasolini del Palazzo della Regione di Udine la 1^ Friuli Doc Run, manifestazione podistica di 1, 5 e 10 km su strada frutto della ... corrieredellosport.it Presentata 1^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli», si corre questo sabato 30 agostoUDINE – E’ stata presentata oggi presso la Sala Valle di Palazzo Morpurgo a Udine la 1^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli», manifestazione podistica, che si correrà questo sabato 30 agosto, ... tuttosport.com Friuli DOC RUN: a #Udine la corsa al tramonto in memoria di Lorenzo Parelli per promuovere la sicurezza sul lavoro #fvg @VisitFVG x.com “Fieste de Patrie dal Friûl” Un po’ di chiarezza La Fieste de Patrie dal Friûl (Festa della Patria del Friuli) che si è celebrata oggi ad Artegna (UD), ricorre il 3 aprile di ogni anno per commemorare la fondazione dello Stato patriarcale friulano, avvenuta il 3 aprile - facebook.com facebook