Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli | si corre al tramonto di sabato 13 giugno

Da udinetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 giugno, il centro di Udine ospiterà la seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli”. La manifestazione si svolgerà nel tardo pomeriggio e proseguirà fino a sera, con vari eventi che coinvolgeranno la città. La corsa e le attività correlate sono state organizzate in ricordo di Lorenzo Parelli, con un programma che coinvolge partecipanti e pubblico lungo le vie del centro.

UDINE – Meno di due mesi alla seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli” che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13 giugno, quando si susseguiranno diversi eventi, a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera. La manifestazione è organizzata da Asd Promorun -.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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