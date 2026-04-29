Udine rock e memoria in piazza | il concerto per Lorenzo Parelli

Il 1° maggio a Udine si terrà un concerto gratuito in piazza Venerio dedicato a Lorenzo Parelli. L'evento vuole sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e vedrà la partecipazione dei coniugi Parelli. La manifestazione unisce musica e memoria, coinvolgendo il pubblico in un’occasione di riflessione e solidarietà. La serata si svolge nel centro cittadino, con vari artisti e interventi previsti durante l’evento.

? Cosa sapere Concerto gratuito il 1° maggio in piazza Venerio a Udine per Lorenzo Parelli.. L'evento promuove la sicurezza sul lavoro con la partecipazione dei coniugi Parelli.. Piazza Venerio a Udine ospiterà il primo concerto del Primo Maggio dalle 16:00 alla mezzanotte, un evento gratuito che porterà in città musica e riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La manifestazione nasce per onorare la memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano scomparso nel 2022 durante un tirocinio aziendale. Oltre ai momenti musicali, i coniugi Parelli saliranno sul palco per offrire un saluto e una dedica speciale alla memoria dello studente. L’intera giornata sarà coordinata dal cantautore Cilio, mente dell’iniziativa, insieme a Marco Del Ben, noto come Marcutti, professionista della comicità e dei contenuti digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, rock e memoria in piazza: il concerto per Lorenzo Parelli Notizie correlate Friuli Doc Run "Memorial Lorenzo Parelli": si corre al tramonto di sabato 13 giugnoUDINE – Meno di due mesi alla seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli” che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13... JOHNNY MARR il 20 luglio in concerto a UdineJohnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Concertone del Primo Maggio, ecco il programma definitivo. Lorenzo Parelli morto a 18 anni l'ultimo giorno di stage, condannati per omicidio il tutor e il collega di lavoroUDINE - Per la morte di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni morto all'ultimo giorno di stage, il Gup di Udine ha condannato, con il rito abbreviato, per omicidio colposo con l'aggravante della ... ilgazzettino.it Il Concertone a Udine nel ricordo di Lorenzo ParelliE' stato presentato il progetto del concerto per il Primo Maggio a Udine. L’edizione zero si terrà in piazza Venerio. Sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Parelli, studente morto durante un percorso ... rainews.it LORENZO PARELLI, IL FUTURO INTERROTTO E LA RESPONSABILITÀ CHE RESTA Ci sono parole che sembrano solide, quasi indistruttibili. Parole come “lavoro”, “diritto”, “futuro”. Poi accade qualcosa che le spezza. E da quel momento non suonano più al - facebook.com facebook Friuli DOC RUN: a #Udine la corsa al tramonto in memoria di Lorenzo Parelli per promuovere la sicurezza sul lavoro #fvg @VisitFVG x.com