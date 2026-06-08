Premio Virginia Musto a Sara Niespolo e Orazio Santopaolo

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si è conclusa la quinta edizione del Premio Internazionale Virginia Musto, tenutasi nel Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa. Durante la serata sono stati premiati Sara Niespolo e Orazio Santopaolo. La manifestazione, dedicata alla danza e ai giovani talenti, si svolge annualmente e si è affermata come uno degli eventi culturali più rilevanti della città.