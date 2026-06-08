Premio Virginia Musto a Sara Niespolo e Orazio Santopaolo
Sabato 6 giugno si è conclusa la quinta edizione del Premio Internazionale Virginia Musto, tenutasi nel Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa. Durante la serata sono stati premiati Sara Niespolo e Orazio Santopaolo. La manifestazione, dedicata alla danza e ai giovani talenti, si svolge annualmente e si è affermata come uno degli eventi culturali più rilevanti della città.
Si è conclusa sabato 6 giugno, nello splendido Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa, la quinta edizione del Premio Internazionale Virginia Musto – Città di Aversa, manifestazione dedicata alla danza e ai giovani talenti che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Benvenuti alla 5ª edizione del Premio Virginia Musto Ph Vincenzo Cositore #presenter #internationalevent #dance #ballet #talent facebook