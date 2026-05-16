Aversa presentata la V Edizione del Premio Virginia Musto al Salone Romano

Aversa ha ospitato nel Salone Romano la presentazione della quinta edizione del Premio Virginia Musto, un evento dedicato alla danza giovanile. La manifestazione, arrivata alla sua V edizione, si svolge ogni anno nella città e si è affermata come uno degli appuntamenti culturali e artistici più noti sul territorio. La presentazione di quest’anno ha coinvolto diversi rappresentanti locali, che hanno illustrato il programma e le modalità di partecipazione dell’evento.

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Ad aprire l’incontro è stato Mariano Scuotri, responsabile ufficio stampa della manifestazione, che ha sottolineato il valore umano assunto dal Premio nel corso degli anni: “Dietro questo nome non c’è soltanto un evento dedicato alla danza. C’è un dolore immenso che, col tempo, ha scelto di non consumarsi soltanto nell’assenza, ma di trasformarsi in un gesto collettivo di bellezza, incontro e futuro”. Sono poi intervenuti il Sindaco di Aversa Francesco Matacena, l’Assessore all’Arte e alla Cultura Ugo Rufino, la Consigliera Comunale Federica Turco, la referente regionale di Meritocrazia Italia Paola Panza e una rappresentanza del Liceo Coreutico “Osvaldo Conti”, con la vicepreside Prof. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, presentata la V Edizione del Premio Virginia Musto al Salone Romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leccearredo 2026, presentata ufficialmente la 38ª edizione del Salone internazionale dell’arredamentoLECCE – Si è svolta questa mattina, martedì 12 maggio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di... Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si è tenuta ieri mattina nel foyer del Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di... Aversa, Premio Virginia Musto 2026: due giorni tra formazione, danza e memoriaAversa (Caserta) - Cinque edizioni costruite trasformando un dolore privato in un progetto culturale capace di coinvolgere centinaia di giovani danzatori ... pupia.tv Liceo Cirillo di Aversa, tra memoria e futuro: i vincitori del Premio giornalistico Maria Elvira VirgilioUna mattinata intensa, carica di emozione, memoria e partecipazione ha segnato la conclusione della VII edizione del Premio giornalistico Maria Elvira ... napolivillage.com