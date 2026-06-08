Il 8 giugno si invita a pregare lo Spirito Santo per ottenere un cuore puro, forte e capace di amare senza riserve. La preghiera si basa sugli insegnamenti di San Paolo VI, che raccomanda di chiedere allo Spirito la forza per respingere le cattive ambizioni e avere il coraggio di seguire la volontà di Dio. La richiesta si concentra sulla crescita spirituale e sulla capacità di amare il prossimo in modo disinteressato.

San Paolo VI ci insegna a pregare lo Spirito Santo per ottenere un cuore puro, grande e forte, capace di amare il prossimo senza riserve, per respingere ogni cattiva ambizione e compiere con coraggio la volontà di Dio. Iniziare questo lunedì alla presenza del Signore è il dono più bello che possiamo farci per orientare la settimana che si è aperta davanti a noi. Spesso, nelle nostre giornate, non ci fermiamo anche solo un istante per invocare lo Spirito Santo ha il potere di aiutarci nelle prove della nostra vita quotidiana. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 8 giugno: chiediamo allo Spirito Santo un cuore puro e forte

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