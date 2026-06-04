Il 4 giugno si è svolta un’adorazione eucaristica serale, durante la quale i partecipanti hanno pregato davanti al Santissimo Sacramento. L’obiettivo era offrire amore e sollievo, affidando le proprie suppliche e chiedendo perdono per le offese. La preghiera si è concentrata sull’adorazione di Gesù Sacramentato, con l’intento di ricevere conforto e pace prima di riposare. La cerimonia si è svolta in un contesto di preghiera comunitaria.

L’adorazione eucaristica per offrire amore e sollievo grazie a Gesù nel Santissimo Sacramento: accolga nel suo Cuore tutte le nostre preghiere e perdoni le nostre offese. Ti rendiamo grazie, Gesù, per le persone che hai messo sul nostro cammino e per le grazie che ci hai concesso, in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Ti dedichiamo questi pochi ma preziosi minuti per offrirti un sincero ringraziamento: è il momento di fare pace con la giornata trascorsa. Gesù, vi adoro in ogni luogo dove abitate Sacramentato; Vi faccio compagnia per coloro che Vi disprezzano, Vi amo per coloro che non Vi amano, Vi do’ sollievo per coloro che Vi offendono. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 4 giugno: adoriamo Gesù Sacramentato prima del riposo

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HORA SANTA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Mes de Junio

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