Preghiera del mattino 4 maggio | consacrazione e invocazione allo Spirito Santo

Martedì 4 maggio, si è svolta una preghiera del mattino dedicata alla consacrazione e all’invocazione dello Spirito Santo. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti nel rivolgere preghiere e suppliche per chiedere la guida e il sostegno divino nel corso della giornata. L’attenzione si è concentrata sull’illuminazione dei percorsi e sul rafforzamento della fede, con un momento di riflessione condivisa tra i presenti.

Iniziamo questo nuovo giorno invocando la potenza dello Spirito Santo: una guida sicura per illuminare i nostri passi e rafforzare la nostra fede in Cristo. Iniziare sotto l’ala protettrice dello Spirito Santo trasforma ogni nostra azione in un atto d’amore. In questo nuovo giorno, ci affidiamo alla Terza Persona della Santissima Trinità affinché la Sua luce rischiari le ombre delle nostre preoccupazioni e ci doni la forza necessaria per affrontare le sfide quotidiane. Attraverso questa potente consacrazione, apriamo il cuore alla grazia che rinnova ogni cosa. Tutti coloro che incontro, che penso che conosco, che amo e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, della tua Pace.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 4 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito Santo Catholic Morning Prayer May 2026 | Our Lady of Fatima Specia #RosaryPrayer!#CatholicMorningPrayer Notizie correlate Preghiera del mattino, 27 aprile: “Spirito Santo, illumina e guida il mio cammino”Accogliamo il nuovo giorno invocando la sorgente della vita, per consacrare i nostri pensieri e le nostre azioni alla potenza dello Spirito Santo. Leggi anche: Preghiera del mattino, 14 Aprile 2026: fai scendere su di me il tuo Santo Spirito Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pellegrinaggio al Divino Amore per la pace con fedeli da tutto il mondo; Compatrona della città. La festa di Sant’Irene vergine e martire nella chiesa dei Teatini; A Saluzzo arrivano le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la pastorella di Lourdes a cui apparve la Madonna; Ordine Costantiniano di San Giorgio, a Napoli 180 nuovi cavalieri e dame. Preghiera del mattino 4 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoAffida la tua giornata allo Spirito Santo con la preghiera del mattino e chiedi la forza per affrontare ogni prova. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 3 maggio: lode alla Santissima Trinità, luce e forza del nostro camminoInizia con la preghiera di lode alla Santissima Trinità. Affida la tua debole fede alla forza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. lalucedimaria.it In diretta da Paola Preghiera del Marinaio 03 MAGGIO 2026 Preghiera del marinaio Nel silenzio della sera, con l'animo in ginocchio, noi ti preghiamo o Santo Protettore, i vivi sulle tolde, i morti negli abissi. O Francesco di Paola, che dall'eremo all'altare sei - facebook.com facebook Questa mattina, all'alba, ancora un'altra impiccagione di un giovane manifestante per la liberazione dell' #Iran. È #MehrabAbdollahzadeh, un prigioniero politico curdo di 27 anni, arrestato durante le proteste del movimento "Donna, Vita, Libertà", originario di # x.com