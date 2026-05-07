A poche settimane dalle elezioni comunali, alcuni partiti hanno dichiarato di aver scoperto l’esistenza della città, evidenziando la mancanza di spazi verdi, piazze e coinvolgimento dei cittadini. Secondo un comunicato stampa, i documenti sono stati il punto di partenza per questa presa di coscienza, che ha portato a richieste di interventi per migliorare l’ambiente urbano. La questione sembra essere diventata centrale nel dibattito elettorale di questa fase.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa AVSArezzo 2020 AREZZO – Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, ad Arezzo sarebbe improvvisamente esplosa un’emergenza fino a oggi ignorata dalla politica: l’esistenza stessa della città. Dopo undici anni passati tra cantieri, rotatorie, parcheggi e rendering con persone sorridenti mai viste dal vivo, i candidati avrebbero finalmente scoperto che “forse servirebbe anche una visione urbanistica”. A lanciare l’allarme sono i candidati di Arezzo2020AVS Paolo Lucattini e Luciano Vaccaro, secondo cui Arezzo sarebbe stata amministrata “senza un disegno organico”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Elezioni Arezzo, partiti scoprono l’esistenza della città a tre settimane dal voto: “Servono più alberi, piazze e perfino cittadini

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