di Sergio Ciliegi Io credo che l’alta partecipazione al voto, decisiva sull’esito del referendum, sia anche una lezionemessaggio per tutti i politici, da destra a sinistra, nessuno escluso. Quando i cittadini sanno che il loro personale voto conta, vanno a votare. Se invece percepiscono, non a torto, che il loro voto conta poco o nulla – come nel sistema elettorale vigente per la Camera, con liste bloccate che escludono il voto di preferenza, che in pratica assegna un sostanziale potere di nomina ai capi dei partiti – tendono a non partecipare al voto solo per confermare scelte già fatte con le liste bloccate, alimentando la disaffezione al voto politico in generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’affluenza al referendum è una lezione ai partiti: quando il voto conta, i cittadini partecipano

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