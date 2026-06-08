Popeyes® sceglie Parma per aprire il suo primo ristorante in Emilia-Romagna

Popeyes® apre il suo primo ristorante in Emilia-Romagna, situato a Parma. La nuova sede si trova nel centro della città, nota per la sua tradizione gastronomica. L’apertura segna l’ingresso del brand nel mercato regionale. La catena di fast food specializzata in pollo fritto prevede di ampliare la presenza sul territorio in futuro. La decisione è stata annunciata recentemente, senza indicare una data precisa di apertura.

Popeyes® apre il suo primo ristorante in Emilia-Romagna, nel cuore di Parma, una delle città simbolo della cultura gastronomica italiana. Una nuova proposta di ristorazione veloce e distintiva, pensata come un’esperienza accessibile e contemporanea.L’ apertura in Viale Mentana 101, prevista per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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