Nel primo trimestre del 2026, le province dell'Emilia-Romagna hanno registrato un calo del 35,2% delle ore di cassa integrazione e dei fondi di solidarietà autorizzate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Parma si distingue come la provincia con il maggior incremento nel numero di ore di cassa integrazione. Questo dato segnala una riduzione delle misure di sostegno ai lavoratori nelle aziende della regione.

Un segnale di parziale distensione attraversa le province emiliano-romagnole nel primo trimestre del 2026, con un calo complessivo del 35,2% delle ore di cassa integrazione e dei fondi di solidarietà autorizzate rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente. Il dato più impressionante emerge dal comparto produttivo di Parma, dove si è registrata una contrazione drastica del 72,2% delle ore di ammortizzatore sociale, passando dalle cifre del 2025 a un totale di 196.134 ore. Nel complesso regionale, il volume delle prestazioni è sceso a 12,1 milioni di ore, contro le 18,6 milioni contabilizzate nello stesso periodo dello scorso anno, con un decremento che ha coinvolto sia la modalità ordinaria, calata del 38,6%, sia quella straordinaria, ridotta del 30,4%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: crolla la cassa integrazione, Parma guida il boom

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