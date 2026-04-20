Al via il nuovo accordo fra Ferrovie dell’Emilia-Romagna e Università di Parma

Recentemente è stato firmato un nuovo accordo tra Ferrovie dell’Emilia-Romagna e un’università locale. L’intesa rinnova e amplia una collaborazione in corso da tempo, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie dedicate alla sicurezza, all’efficienza operativa e alla sostenibilità ambientale nel settore ferroviario. La firma ufficiale ha dato il via a questa iniziativa, che coinvolge entrambe le istituzioni nel condividere conoscenze e risorse.

È stato firmato nei giorni scorsi il nuovo accordo quadro con cui Ferrovie dell’Emilia-Romagna FER e Università di Parma rinnovano e ampliano una collaborazione già attiva per lo studio di tecnologie mirate all’implementazione della sicurezza, dell’operatività e della sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Frontalieri e servizi, accordo Emilia Romagna–San Marino. Parma (Pd): “Diamo risposte concrete al territorio”Dai frontalieri alla sanità, fino a trasporti e protezione civile: l’accordo definisce strumenti stabili di collaborazione. Fondazione Telethon: all’Università di Parma uno dei due finanziamenti arrivati in Emilia-RomagnaArriva all’Università di Parma uno dei due finanziamenti erogati in Emilia-Romagna dalla Fondazione Telethon nell’ambito del bando “multi-round”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Partecipazione, in Emilia-Romagna persone e comunità protagoniste delle scelte pubbliche; Al via la rete degli Aeroporti dell'Emilia-Romagna tra le polemiche: cosa cambia; Sviluppo degli Hub urbani. Rimini presenta la candidatura al bando regionale; REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :LEGALITÀ E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: AL VIA IL BANDO 2026 PER I NUOVI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI. Al via il nuovo accordo quadro fra Ferrovie dell’Emilia-Romagna e Università di ParmaNei giorni scorsi Ferrovie dell’Emilia-Romagna (FER) e Università di Parma hanno sottoscritto un nuovo accordo quadro che rinnova e amplia una collaborazione già avviata, focalizzata sul sviluppo di ... gazzettadiparma.it Al via il progetto per il nuovo ospedale di CarpiAl via il patto per la sanità pubblica tra Carpi e Mirandola per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi e l'innovazione del Santa Maria Bianca di Mirandola, nel Modenese. La prossima settimana ... ansa.it Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi tutta la regione - facebook.com facebook Villaggi ecologici In Emilia-Romagna ce ne sono ben 7. Si tratta di piccole comunità che uniscono persone e che si ispirano a un modello di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, sociale, spirituale ed economico. x.com