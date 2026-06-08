pontecorvo coppia litiga per motivi economici per cacciarlo di casa lei lo minaccia armata di una katana 34enne denunciata dai carabinieri

Notizia in breve

A Pontecorvo, una coppia ha avuto una lite per motivi economici che è degenerata all’interno dell’abitazione. La donna ha minacciato il partner con una katana per cacciarlo di casa. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato la 34enne coinvolta. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze.