Pontecorvo Coppia litiga per motivi economici Per cacciarlo di casa lei lo minaccia armata di una Katana 34enne denunciata dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontecorvo, una coppia ha avuto una lite per motivi economici che è degenerata all’interno dell’abitazione. La donna ha minacciato il partner con una katana per cacciarlo di casa. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato la 34enne coinvolta. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze.

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Cronache Cittadine A PONTECORVO, una violenta lite per motivi economici è degenerata all’interno delle mura domestiche, richiedendo il tempestivo intervento dei militari L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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© Cronachecittadine.it - Pontecorvo. Coppia litiga per motivi economici. Per cacciarlo di casa lei lo minaccia armata di una Katana. 34enne denunciata dai Carabinieri
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