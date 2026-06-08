Pontecorvo Coppia litiga per motivi economici Per cacciarlo di casa lei lo minaccia armata di una Katana 34enne denunciata dai Carabinieri
A Pontecorvo, una coppia ha avuto una lite per motivi economici che è degenerata all’interno dell’abitazione. La donna ha minacciato il partner con una katana per cacciarlo di casa. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato la 34enne coinvolta. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze.
Cronache Cittadine A PONTECORVO, una violenta lite per motivi economici è degenerata all’interno delle mura domestiche, richiedendo il tempestivo intervento dei militari L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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