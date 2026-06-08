Una lite tra conviventi a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è degenerata in aggressione. Durante il confronto, una delle persone ha minacciato il compagno con una spada katana e gli ha inferto colpi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia dell’autrice dell’aggressione. L’episodio è avvenuto in ambito domestico e avrebbe avuto origine da motivi economici. Nessuna informazione su eventuali feriti o ulteriori dettagli.

Una violenta aggressione si è verificata in ambito domestico a Pontecorvo, un comune situato in provincia di Frosinone, al termine di una lite scaturita da motivi economici. A conclusione degli accertamenti condotti, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino una donna di 34 anni, originaria del posto, ritenuta responsabile di un’aggressione nei confronti del suo compagno convivente, un uomo di 48 anni che lavora come camionista. Dettagli sull’aggressione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione tra i due sarebbe scoppiata a causa di questioni finanziarie. Nel tentativo di allontanare l’uomo dall’abitazione, la donna avrebbe aggredito fisicamente il compagno e successivamente lo avrebbe minacciato con una spada di tipo “katana”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Frosinone: aggredisce il compagno e lo minaccia con una spada katana a Pontecorvo, denunciata

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