Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas denunciato dai carabinieri

Una lite tra vicini di casa si è conclusa con una denuncia dopo che uno dei coinvolti ha minacciato l’altro con una pistola a gas. I carabinieri di Cesena, impegnati in controlli di prevenzione e repressione di reati, hanno verificato la situazione e hanno portato a termine le operazioni di identificazione e denuncia. Contestualmente, sono stati eseguiti controlli sulla circolazione stradale per verificare eventuali condotte pericolose o uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Controlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche prima di mettersi al volante.Non è mancato un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

FLIC STORY: Les nouveaux visages de la délinquance et violence juvéniles

Notizie correlate

La lite in classe finisce con una minaccia: studente minorenne denunciato dai carabinieriUno studente minorenne di una scuola del Verbano è stato denunciato dai carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta del personale scolastico.

Leggi anche: Lite stradale a Bergamo, minaccia una giovane con una pistola softair: denunciato

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dai social alla strada, scoppia una rissa per gelosia fra sei donne alla Zisa: intervengono i carabinieri; Lite per gelosia davanti ai figli: lui se ne va, lei (ubriaca) dà fuoco ai suoi vestiti - BresciaToday; Esce dal bar a Turate, incrocia uno sguardo e scoppia il caos: 30enne colpito con un bicchiere e finisce in ospedale; Via dei Gordiani: scoppia l'incendio nel campo rom durante la rissa, nel caos i vigili mettono in salvo un bimbo.

Ora in Forza Italia scoppia pure la lite tra ex di BerlusconiDopo la strapazzata a Tajani da parte di Marina e Pier Silvio e le dimissioni di Barelli, in Forza Italia mancava solo la lite pubblica tra Marta Fascina e Francesca Pascale. lettera43.it

Lite fuoriosa tra Alessandra e Antonella al GF, Mussolini minaccia: Stai attenta| Elia scoppia a piangereLite fuoriosa tra Alessandra e Antonella al GF, Mussolini minaccia: Stai attenta, strega: Elia scoppia a piangere ... ilsussidiario.net

Paolini scoppia a piangere in campo: a sorpresa è subito fuori a Stoccarda, vince la turca Sonmez - facebook.com facebook

Assemblea Mps proclama vincitore la lista Plt holding e AD Lovaglio; scoppia l'applauso per il Ceo al 2° mandato consecutivo x.com