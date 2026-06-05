Ponte Nencioni bene la viabilità ma è polemica sui parapetti

Una settimana dopo l’apertura del ponte Nencioni, il traffico si svolge senza problemi, con automobilisti e motociclisti che lo utilizzano regolarmente. Il nuovo attraversamento collega Gavinana e Bellariva, migliorando la viabilità. Tuttavia, sono state sollevate critiche riguardo ai parapetti del ponte, con richieste di chiarimenti da parte di alcuni cittadini. Non sono stati riportati incidenti o problemi tecnici finora.

A una settimana dall’apertura del ponte Nencioni, il traffico procede in modo regolare. Mentre automobilisti e motociclisti hanno iniziato a utilizzare il nuovo attraversamento, aperto per migliorare la viabilità tra Gavinana e Bellariva, arrivano anche le prime richieste di chiarimento da parte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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