Il traffico sul ponte Nencioni si sta stabilizzando, con un aumento di veicoli che attraversano la struttura. Sono state segnalate criticità relative ai parapetti, che alcuni automobilisti considerano insufficienti per la sicurezza. La questione ha suscitato discussioni tra residenti e utenti, con richieste di interventi per migliorare la protezione lungo il ponte. Le autorità hanno avviato verifiche sulla resistenza dei parapetti e stanno valutando eventuali interventi di adeguamento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Firenze, 5 giugno 2026 – Il traffico sul ponte Nencioni sta entrando gradualmente a regime con gli automobilisti fiorentini che, guardando le frecce di svolta azionate ai semafori di via Villamagna da una parte e lungarno Aldo Moro dall’altra sembrano gradire la nuova infrastruttura tanto che, anche a colpo d’occhio, il dirimpettaio da Verrazzano sembra già decisamente più sgombro. Quanto ai flussi di traffico sono decisamente maggiori, come prevedibile d’altronde, in direzione Bellariva (che in autunno avrà una direzione di marcia in più) rispetto a Gavinana. Ciò per sembra anche aver scongiurato i temuti ingorghi sull’asse Gualfredotto-Datini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Nencioni, luci e ombre. L’assalto degli automobilisti, è polemica sui parapetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ponte del 2 giugno? Come Ferragosto, ma servono eventi in paese”: luci e ombre in RivieraA Punta Marina Terme, l’arrivo di oltre 100 pavoni ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale, trasformando l’estate nella zona.

Spaccio in strada: il pit stop degli automobilisti e “l’ufficio” della droga nel pilone del ponte, tre arrestiNella zona di Chiaverano, tre persone sono state arrestate in relazione a un'attività di spaccio lungo una strada provinciale.

Temi più discussi: Nuovo ponte Nencioni, come cambia adesso la viabilità? E cosa succede al ponte da Verrazzano?; Ponte Nencioni, sei domande sulla nuova struttura; Il nuovo ponte Nencioni si apre alla città con una lunga passeggiata. Funaro: Grande emozione \ FOTO e VIDEO; Ponte Nencioni, luci e ombre. L’assalto degli automobilisti, è polemica sui parapetti.

Ponte Nencioni, luci e ombre. L’assalto degli automobilisti, è polemica sui parapettiLa nuova infrastruttura riceve già buona parte del traffico da Verrazzano. Resta però l’incognita dei rischi legati alla promiscuità tra pedoni e ciclisti. Le opposizioni: Quelle barriere sono omolog ... lanazione.it

Firenze, ponte Nencioni: pericoloso far circolare nella stessa corsìa ciclisti e pedoniIl nuovo ponte dedicato a Caterina e Nadia Nencioni (Foto dai social) Prime criticità e prime polemiche sul ponte Nencioni, appena inaugurato. Firenze lo ... firenzepost.it