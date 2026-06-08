Pompei Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco | Comincia una nuova storia

Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco di Pompei. Quando mancano ormai poche sezioni da scrutinare, il vantaggio del candidato di sette liste civiche sullo sfidante Alfano, è consolidato. Il neo primo cittadino pompeiano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali per ringraziare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Giuseppe Tortora nuovo sindaco di Pompei. La festa e le prime parole a Prima Tivvù Canale 17

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