Pompei Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco | Comincia una nuova storia

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Tortora è diventato il nuovo sindaco di Pompei. Con poche sezioni ancora da scrutinare, il vantaggio del candidato sostenuto da sette liste civiche rispetto allo sfidante Alfano appare stabile.

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Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco di Pompei. Quando mancano ormai poche sezioni da scrutinare, il vantaggio del candidato di sette liste civiche sullo sfidante Alfano, è consolidato. Il neo primo cittadino pompeiano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali per ringraziare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Giuseppe Tortora nuovo sindaco di Pompei. La festa e le prime parole a Prima Tivvù Canale 17

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