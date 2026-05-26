Giuseppe Tortora si dice fiducioso in vista del ballottaggio a Pompei, definendo le prossime due settimane decisive. In un messaggio pubblico, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento della comunità nel processo di cambiamento. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie o sui candidati avversari, ma l’attenzione resta sulle prossime fasi della campagna elettorale. La sua dichiarazione indica l’intenzione di lavorare insieme alla cittadinanza per influenzare l’esito delle elezioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Pompei, Giuseppe Tortora guarda al ballottaggio con fiducia e determinazione. Dopo il risultato del primo turno, il candidato sindaco accoglie con gratitudine il significativo consenso espresso dagli elettori e rilancia il percorso verso il voto decisivo, chiamando la città a una partecipazione ampia, consapevole e responsabile. Il primo risultato è stato raggiunto, ma ora si apre una fase ancora più importante: quattordici giorni per consolidare il progetto, continuare a incontrare cittadini, ascoltare esigenze, condividere idee e costruire, insieme, una nuova prospettiva per Pompei. “Sono davvero felice e orgoglioso di questo risultato – ha dichiarato Giuseppe Tortora –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pompei, Tortora: “Il cambiamento è vicino. Ora due settimane decisive, insieme alla città”

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Giuseppe Tortora - In questi giorni sto incontrando cittadini (30.03.26)

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