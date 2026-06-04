Il ministro dei Beni culturali ha dichiarato che Pompei non può essere gestita dal sospetto e ha invitato a non nascondersi dietro l’anonimato. Ha aggiunto di seguire con attenzione le notizie emerse nelle ultime ore e ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, incaricate di verificare i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Seguo con grande attenzione quanto emerso in queste ore e confido pienamente nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, alle quali spetta il compito di accertare i fatti e verificare eventuali responsabilità. Da garantista, ritengo che nessuno possa essere condannato sulla base di indiscrezioni o ricostruzioni ancora tutte da verificare. La trasparenza, la giustizia e la legalità hanno bisogno di nomi, cognomi e responsabilità. Chiunque sia a conoscenza di fatti penalmente rilevanti ha il dovere civile e morale di denunciarli nelle sedi competenti, mettendoci la faccia e la firma. Diverso è affidarsi a dossier anonimi, registrazioni non verificate e diffuse a pochi giorni dal ballottaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tortora: “Pompei non può essere governata dal sospetto, nessuno si nasconda dietro l’anonimato”

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