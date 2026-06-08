Sono stati aperti per tre giorni i cantieri e i depositi di Pompei dedicati al restauro delle aree archeologiche. Durante questo periodo, è possibile visitare alcuni cantieri attivi e osservare i lavori in corso. Sono state rese accessibili al pubblico alcune domus e ville che fino a ora erano chiuse o non visibili. L’iniziativa permette di vedere da vicino le fasi di intervento e i materiali utilizzati nel restauro.

Cosa vedrai dentro i cantieri di restauro aperti per tre giorni?. Quali domus e ville rimarranno finalmente accessibili al pubblico?. Dove potrai esplorare i depositi archeologici di Castellammare di Stabia?. Come lavorano gli esperti per proteggere le strutture dell'Insula Meridionalis?.? In Breve Visite guidate da 9:00 a 13:00 con gruppi di massimo 30 persone. Venerdì 12 giugno focus su Insula Meridionalis e Casa di Giulio Polibio. Sabato 13 giugno scavi alle Tombe di Porta Stabia e Insula Occidentalis. Domenica 14 giugno apertura depositi Museo Archeologico di Stabia D'Orsi a Castellammare. Il Parco Archeologico di Pompei apre i cantieri e i depositi per le Giornate Europee dell’Archeologia dal 12 al 14 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompei: aperti i cantieri e i depositi per scoprire il restauro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pompei, partita la nuova edizione di Raccontare i Cantieri

Notizie e thread social correlati

Giornate Europee dell’Archeologia, a Pompei cantieri e depositi aperti per raccontare “in diretta” il lavoro degli archeologiDurante le Giornate Europee dell’Archeologia, a Pompei sono stati aperti al pubblico cantieri di restauro e depositi di reperti.

Venezia: aperti i cancelli dei Frari, visita ai depositi storiciA Venezia sono stati aperti i cancelli dei depositi storici dei Frari, rendendo accessibili alcuni documenti secolari.

Temi più discussi: Il mondo si mette in fila per entrare a Pompei; Pompei, complesso dei Casti Amanti: dallo scavo di un ambiente destinato alla lavorazione del pane emerge lo scheletro di un equide; Pompei, dai Casti Amanti emerge lo scheletro di un equide: nuove scoperte raccontano il rapporto tra uomini...

A POMPEI - Giornate Europee dell’Archeologia: cantieri e depositi aperti per raccontare in diretta il lavoro degli archeologi ift.tt/ka2pxe3 x.com

Pompei, giornate dell'archeologia: cantieri e depositi aperti per raccontare il lavoro degli archeologiRaccontare in diretta il lavoro sul campo di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri, aprendo al pubblico cantieri di restauro ... msn.com

Cantieri e depositi aperti per raccontare 'in diretta' il lavoro degli archeologiRaccontare in diretta il lavoro sul campo di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri, aprendo al pubblico cantieri di restauro e depositi di reperti con l'obiettivo di rendere i luoghi dell ... ansa.it