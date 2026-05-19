Venezia | aperti i cancelli dei Frari visita ai depositi storici

A Venezia sono stati aperti i cancelli dei depositi storici dei Frari, rendendo accessibili alcuni documenti secolari. I visitatori interessati devono prenotare con anticipo, poiché i posti disponibili sono solo trenta. Le visite consentono di esplorare l’interno di questi depositi e di scoprire cosa si nasconde tra i documenti più antichi conservati in quella sede. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti specifici o sulle modalità di accesso.

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? Domande chiave Cosa si nasconde tra i documenti secolari dei depositi Frari?. Come ci si può assicurare uno dei soli 30 posti disponibili?. Dove si svolgeranno gli altri eventi culturali in Veneto questo mese?. Perché l'accesso a questi spazi storici è così limitato?.? In Breve Prenotazione obbligatoria tramite portale Associazione Dimore Storiche Italiane per massimo 30 partecipanti.. Visita di un'ora prevista dalle 10 alle 11 presso San Polo 3002.. Eventi correlati a Caorle il 16 maggio e Bibione il 5 giugno.. Appuntamenti gratuiti a Bibione il 13 giugno al Parco Albanese Bissuola.. Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 10, l’Archivio di Stato di Venezia aprirà i cancelli dell’ex convento dei Frari per una visita guidata ai suoi depositi monumentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia: aperti i cancelli dei Frari, visita ai depositi storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I tesori nascosti dei musei: quando vederli grazie all’iniziativa ‘Depositi aperti’Bologna, 4 marzo 2026 - C’è un patrimonio silenzioso che abita i musei, custodito oltre le sale espositive: nei depositi, dove si conserva la parte... Benevento, la carica dei 10mila: cancelli aperti dalle 18:30Con il passare delle ore cresce la febbre giallorossa e si contano i minuti che mancano al fischio d’inizio (ore 20:30). Biennale di Venezia, il padiglione della Russia apre tra le polemicheUno dei padiglioni più affollati pochi minuti prima della pre-apertura dei cancelli della Biennale, riservata oggi alla stampa selezionata, ... iltempo.it La Biennale apre i cancelli, una settimana tra arte e protestePrende il via il 5 maggio la settimana decisiva della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia con una pre-apertura speciale dei cancelli ai Giardini e all'Arsenale solo su invito per i giornalisti, ... ansa.it