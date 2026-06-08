Giornate Europee dell’Archeologia a Pompei cantieri e depositi aperti per raccontare in diretta il lavoro degli archeologi
Durante le Giornate Europee dell’Archeologia, a Pompei sono stati aperti al pubblico cantieri di restauro e depositi di reperti. I visitatori hanno potuto vedere da vicino il lavoro degli archeologi, dei restauratori, degli architetti e degli ingegneri, osservando come si svolgono le operazioni sul campo. Le aree sono state accessibili per permettere un confronto diretto tra professionisti e visitatori, creando uno spazio di dialogo e scoperta.
Raccontare “in diretta” il lavoro sul campo di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri, aprendo al pubblico cantieri di restauro e depositi di reperti con l’obiettivo di rendere i luoghi dell’archeologia e della ricerca spazi di confronto con i visitatori, in una dimensione inclusiva e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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