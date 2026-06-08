Polo siderurgico di Piombino tavolo in Regione I sindacati | Presto con la nomina di un commissario straordinario

Notizia in breve

La Regione Toscana ha convocato un tavolo di confronto per il 24 giugno sul polo siderurgico di Piombino. L'obiettivo è discutere delle strategie di rilancio dell’area. I sindacati hanno annunciato che presto verrà nominato un commissario straordinario per gestire la situazione. La riunione coinvolgerà rappresentanti regionali e parti sociali per affrontare le questioni legate alla produzione e allo sviluppo industriale dell’area.