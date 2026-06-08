Polo siderurgico di Piombino tavolo in Regione I sindacati | Presto con la nomina di un commissario straordinario
La Regione Toscana ha convocato un tavolo di confronto per il 24 giugno sul polo siderurgico di Piombino. L'obiettivo è discutere delle strategie di rilancio dell’area. I sindacati hanno annunciato che presto verrà nominato un commissario straordinario per gestire la situazione. La riunione coinvolgerà rappresentanti regionali e parti sociali per affrontare le questioni legate alla produzione e allo sviluppo industriale dell’area.
La Regione Toscana ha convocato per il giorno 24 giugno un tavolo di confronto in merito al polo siderurgico di Piombino, per discutere di tutti i temi relativi al rilancio dell'area. Una data importante, attraverso la quale i sindacati - come hanno ribadito nel comunicato unitario a firma di Fim. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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