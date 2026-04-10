Crisi idrica Schifani approva la nomina di Ciciliano a commissario straordinario

Il presidente della Regione ha approvato ufficialmente la nomina del prefetto come commissario straordinario incaricato di gestire la crisi idrica nel paese. La decisione è stata presa dalla presidente del Consiglio e comunicata pubblicamente. La nomina riguarda una figura con incarico temporaneo volto a coordinare le misure di intervento e gestione dell’emergenza.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime apprezzamento per la nomina del prefetto Fabio Ciciliano a commissario straordinario nazionale per la gestione della crisi idrica, decisa dalla presidente del Consiglio.“Ho già avuto modo di conoscerne e apprezzarne le capacità e il rigore nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Giardini Naxos, Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinarioIl presidente della Regione affida la gestione del comune messinese all’avvocato palermitano, assicurando continuità amministrativa e supervisione... Meloni a Niscemi: il decreto in Cdm e Ciciliano commissario straordinarioLa premier si è recata in visita al comune siciliano colpito dal ciclone Harry, annunciando uno stanziamento da 150 milioni. Siccità, Schifani: bene nomina Ciciliano a commissario straordinarioMilano, 10 apr. (askanews) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime apprezzamento per la nomina, da parte della presidente del Consiglio, del prefetto Fabio Ciciliano a commis ... askanews.it Crisi idrica: nonostante le piogge ancora critica la situazione degli invasiNonostante le piogge abbondanti dei mesi scorsi, resta critica la situazione degli invasi siciliani. Il dato emerge dal report pubblicato sul sito della Regione dall'Autorità di Bacino che ha scattato ... ansa.it