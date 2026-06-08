Polizia al setaccio del centro storico contro immigrazione clandestina e spaccio
La polizia ha effettuato controlli straordinari nel centro storico di Parma lunedì 8 giugno, concentrandosi sull’immigrazione clandestina e lo spaccio di droga. Le operazioni si sono svolte nel tardo pomeriggio e nella serata, coinvolgendo diverse pattuglie. Durante le verifiche sono stati controllati numerosi cittadini e attività commerciali nell’area, senza ulteriori dettagli sui risultati o eventuali persone identificate o fermate.
La Questura di Parma ha predisposto, per il tardo pomeriggio e la serata di lunedì 8 giugno, una serie di controlli straordinari nell'area del centro storico contro l'immigrazione irregolare e per prevenire la commissione di reati, contro la criminalità e lo spaccio di droga. In particolare sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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