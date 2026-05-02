Controlli a Bari le piazze del centro al setaccio | due arresti per spaccio

A Bari, sono stati effettuati controlli nelle piazze centrali della città, con l’obiettivo di contrastare attività illegali. Durante le operazioni, due persone sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi sono stati organizzati dal questore e rientrano in un piano più ampio di prevenzione e sicurezza, deciso dal Comitato per l’ordine pubblico. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della zona centrale.

Proseguono, a Bari, i servizi ad 'Alto impatto' disposti dal questore di Bari, Annino Gargano, nell'ambito del più ampio piano di prevenzione e controllo adottato sulla base delle decisioni assunte dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bari, quartieri al setaccio, più controlli e cinque arresti. Cosa sta succedendo Controlli “ad alto impatto” nel centro di Bari: piazza Umberto e piazza Moro passate al setaccioIdentificate oltre 200 persone: un arresto per droga, denunce e provvedimenti di espulsione nell’operazione disposta dopo il Comitato per l’Ordine e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotta allo spaccio nei quartieri di Bari: hashish al parco e cocaina in auto a noleggio, cinque arresti; Bari, per San Nicola nessuna emergenza. Il prefetto: Controlli già forti, attenzione alta alla movida VIDEO; Bari, timori per le feste e San Nicola: disposti più controlli per i clan in guerra; Controlli straordinari nella stazione ferroviaria di Bari Centrale - Polizia di Stato. Bari, controlli antidroga della Polizia: cinque arresti in una settimanaControlli antidroga della Polizia di Stato a Bari: cinque arresti, sei denunce e oltre mille persone identificate. pugliapress.org Bari Centrale, controlli della Polizia: 574 persone identificate con verifiche su viaggiatori e bagagliControlli a Bari Centrale della Polizia Ferroviaria: identificate 574 persone, una segnalata per uso di droga. pugliapress.org 1° MAGGIO A CATANIA: MAXI CONTROLLI DELLA POLIZIA, SEI PUSHER ARRESTATI E SANZIONI PER OLTRE 52 MILA EURO Catania – Bilancio intenso quello delle attività messe in campo dalla Polizia di Stato in occasione della Festa dei Lavoratori. Un i - facebook.com facebook Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce x.com