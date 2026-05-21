Siteimprove Announces 2026 Global Accessibility Customer Award Winners Recognized for Accessibility Advocacy AI Innovations and Measurable Impact
Siteimprove ha annunciato i vincitori del premio globale per l'accessibilità del 2026, riconoscendo aziende e organizzazioni che si sono distinte in diversi ambiti. Tra i premiati ci sono enti noti per aver promosso l'accessibilità digitale, sviluppato innovazioni nell'intelligenza artificiale e raggiunto risultati concreti nel miglioramento dell'usabilità online. La cerimonia di premiazione ha celebrato le attività di chi ha lavorato per rendere i siti web più accessibili a tutti, evidenziando l'impegno di vari soggetti nel settore.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Accessibility leaders recognized include Barclays, Shell, Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, CQUniversity Australia, Posten Bring AS, and the University of Ottawa COPENHAGEN, Denmark, May 21, 2026 PRNewswire — On Global Accessibility Awareness Day, Siteimprove, a leader in agentic content intelligence, today announced ten customer winners of the Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards, recognizing organizations and teams who are leading the way in creating more accessible and inclusive digital experiences. The winners are being announced on the 15th Global Accessibility Awareness Day (GAAD), an initiative dedicated to raising awareness about digital access and inclusion. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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