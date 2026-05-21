Siteimprove Announces 2026 Global Accessibility Customer Award Winners Recognized for Accessibility Advocacy AI Innovations and Measurable Impact

Siteimprove ha annunciato i vincitori del premio globale per l'accessibilità del 2026, riconoscendo aziende e organizzazioni che si sono distinte in diversi ambiti. Tra i premiati ci sono enti noti per aver promosso l'accessibilità digitale, sviluppato innovazioni nell'intelligenza artificiale e raggiunto risultati concreti nel miglioramento dell'usabilità online. La cerimonia di premiazione ha celebrato le attività di chi ha lavorato per rendere i siti web più accessibili a tutti, evidenziando l'impegno di vari soggetti nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui