Appian Congratulates 2026 Partner Award Winners for Delivering Impact with AI and Process Orchestration

Durante la conferenza annuale in Florida, Appian ha annunciato i vincitori dei Partner Award 2026. I premi sono stati assegnati a partner che si sono distinti nell'uso dell'intelligenza artificiale e nell'orchestrazione dei processi. L’evento ha riunito aziende e professionisti del settore, con l’obiettivo di valorizzare le collaborazioni più innovative e di successo nell’ambito delle soluzioni tecnologiche. La premiazione si è svolta durante l’appuntamento globale organizzato dall’azienda.

ORLANDO, Fla., May 7, 2026 PRNewswire — Appian Nasdaq: APPN today announced the Partner Award winners at its annual Appian World global conference. This year’s winners are recognized for creating innovative solutions on the Appian Platform that deliver significant client impact, business value, and excellence in AI-powered process orchestration. “Our 2026 partner award winners exemplify the power of combining AI and process orchestration to move beyond efficiency and into the realm of real, high-impact ROI,” said Scott Van Valkenburgh, Senior Vice President, Global Alliances & Channels, Appian. “These partners are more than just collaborators; they are the architects of modern enterprise transformation, helping our joint customers turn legacy challenges into competitive advantages through the Appian Platform.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Appian Congratulates 2026 Partner Award Winners for Delivering Impact with AI and Process Orchestration Notizie correlate AI Impact Summit 2026: accordo strategico Italia, India e Kenya per progetti AI in AfricaRaggiunto a Nuova Delhi un accordo di collaborazione strategica trilaterale tra Italia, India e Kenya per sviluppare in Africa, nell’ambito dell’AI... Comunicato Stampa: Comwrap Reply riconosciuta con l'Adobe CXO Emerging Partner Western Europe AwardIl riconoscimento conferma il ruolo di Comwrap Reply nel supportare le organizzazioni nella progettazione e nell'evoluzione di piattaforme digitali...