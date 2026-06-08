Durante un concerto al Acrisure Stadium di Pittsburgh, il cantante di musica country ha preso il telefono di un fan dalle mani di una guardia di sicurezza e lo ha lanciato sul palco. Pochi giorni prima, aveva anche rotto un pianoforte durante un'altra esibizione. L'episodio si è verificato venerdì sera, nel corso del tour intitolato Still the Problem.

Il tour Still the Problem di Morgan Wallen è tante cose, ma di sicuro non noioso. Venerdì sera, infatti, la superstar della musica country ha strappato un cellulare dalle mani di una guardia di sicurezza durante il suo all’ Acrisure Stadium di Pittsburgh e lo ha lanciato sul palco. Il video del momento, pubblicato su TikTok da un utentee rapidamente diffuso sui social media, mostra la guardia che tiene in mano un telefono mentre filma l’esibizione di Wallen, a quanto pare su richiesta di un fan che aveva passato il dispositivo nella speranza che la guardia lo consegnasse al cantante. Il cantante, invece, ha indicato il dispositivo, si è allontanato, poi è tornato, lo ha strappato dalle mani della guardia e lo ha tirato con fare teatrale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pochi giorni dopo aver ribaltato (e rotto) un pianoforte, Morgan Wallen ha lanciato il telefono di un fan

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