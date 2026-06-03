La vicenda sarebbe avvenuta la notte tra il 1° e il 2 giugno 2026: dopo che Benedetti è stato coinvolto in un incidente stradale - l'ex allievo di Amici è stato investito da un'auto e immediatamente trasportato al pronto soccorso più vicino per le prime cure -, si sarebbe innervosito dopo che il personale gli avrebbe fatto notare di non poter fumare all'interno dei locali ospedalieri: divieto che lui avrebbe trasgredito senza troppi problemi. Richiamato dagli operatori sanitari, la sua reazione è stata inaspettata e fuori controllo. Alcuni testimoni hanno rivelato che avrebbe lanciato un casco da skateboard contro un'infermiera e avrebbe addirittura minacciato di far saltare in aria il reparto, mentre un'altra operatrice avrebbe subito minacce ulteriori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amici: l'ex ballerino Simone Benedetti è stato arrestato dopo aver lanciato un casco da skateboard contro un'infermiera

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Amici, concorrente arrestato con accuse davvero pesanti: scandalo per il talent di Maria De Filippi

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