Durante l’ultima puntata di RAW, Liv Morgan e Roxanne Perez sono state coinvolte in uno scontro fisico che si è concluso con entrambe fuori combattimento. L’incidente, avvenuto nel backstage, ha coinvolto anche due membri del Judgment Day, che sono stati colpiti da un’imboscata improvvisa. I fan si sono mostrati preoccupati per le condizioni delle due atlete, mentre la dinamica dell’evento ha sollevato molte domande sulla sicurezza e le prossime mosse dello show.

Liv Morgan e Roxanne Perez si sono scontrate duramente con la testa nell’ultima puntata di RAW. Un’imboscata nel backstage ha messo fuori combattimento entrambe le componenti del Judgment Day nel giro di pochi secondi. Sebbene l’attacco dovesse essere brutale solo per Liv Morgan, il modo in cui è stato sferrato lo ha trasformato in un disastro inaspettato sia per lei che per Perez. L’universo WWE teme per Liv Morgan e Roxanne Perez. La vincitrice della Royal Rumble 2026 stava parlando con The Prodigy nella clubhouse di Judgment Day. Ha sollevato l’argomento di Finn Balor, affermando di essere consapevole che l’irlandese era stato colui che l’aveva portata nella fazione, ma che doveva capire che ora era un traditore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Fan preoccupati per Liv Morgan e Roxanne Perez dopo lo scontro avvenuto durante RAW

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