PizzaGirls su Rai 2 | dal 14 giugno tutte le domeniche nel daytime
A partire dal 14 giugno, tutte le domeniche nel daytime, andrà in onda su Rai 2 la quinta stagione di PizzaGirls. La serie, già disponibile a settembre come Original su RaiPlay, conta otto puntate. La trasmissione continuerà a seguire le vicende delle protagoniste, con nuovi episodi trasmessi in modo continuativo. La programmazione si inserisce nel palinsesto domenicale del canale.
Dopo il lancio a settembre come Original su RaiPlay, le otto puntate della quinta stagione di PizzaGirls, programma ideato, scritto e diretto da Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award, approdano nel daytime di RAI 2 a partire da domenica 14 giugno 2026 alle ore 9:45 tutte le domeniche fino al 09 agosto 2026. Al timone del programma ritroveremo l'eleganza di Angela Tuccia, confermata nel ruolo di padrona di casa in studio. Accanto a lei, l'energia di Barbara Politi, inviata d'eccezione per la rubrica dedicata alla pizza “home-made” che varcherà la soglia delle dimore di otto grandi protagonisti dello spettacolo. Il cuore pulsante della... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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