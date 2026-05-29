Per l’estate, Rai1 conferma molte trasmissioni e introduce poche novità. Tra le new entry, ci sono Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri, mentre Pino Insegno torna con “Reazione a Catena”. La conferenza stampa ha sottolineato lo slogan “Per quest’anno non cambiare”, con il direttore dell’Intrattenimento Daytime che ha illustrato i palinsesti. Le programmazioni rimangono sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti, con poche variazioni rispetto alla stagione appena conclusa.

Poche novità e tante riconferme per l’estate di Rai1. Non a caso lo slogan della conferenza stampa con i volti noti e il direttore Angelo Mellone, responsabile dell’ Intrattenimento Daytime, è eloquente: “Per quest’anno non cambiare”. “ Siamo una direzione operaia, lavoriamo tanto realizzando contenuti a basso costo. Tutti a guardare la ‘garetta’ tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, e nessuno che noti i risultati di Linea Verde o di Liorni a L’Eredità. L’estate non è una stagione di serie B”, assicura il dirigente. Tre le novità rilevanti, se così si possono definire. Con Alberto Matano in vacanza, “ La Vita in Diretta ” passerà dal 29 giugno nelle mani di Manuela Moreno, l’ex giornalista del Tg2 avrebbe dovuto dividere lo spazio con Flavio Montrucchio, saltato in extemis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rai, ecco i palinsesti estivi del daytime: arrivano Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri, torna Pino Insegno con Reazione a Catena. Tutte le novità

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