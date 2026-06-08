PizzaGirls su Rai2 | dal 14 giugno tutte le domeniche nel DayTime
A partire dal 14 giugno, su Rai2, andranno in onda tutte le domeniche nel daytime otto nuove puntate della quinta stagione di PizzaGirls, dopo il debutto come Original su RaiPlay lo scorso settembre. La serie segue le vicende di un gruppo di giovani che gestiscono una pizzeria, con riprese ambientate in un quartiere urbano. La programmazione si inserisce nel palinsesto domenicale del canale, con una durata complessiva di circa mezz’ora per episodio.
Dopo il lancio a settembre come Original su RaiPlay, le otto puntate della quinta stagione di PizzaGirls, programma ideato, scritto e diretto da Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award, approdano nel daytime di RAI 2 a partire da domenica 14 giugno 2026 alle ore 9:45 tutte le domeniche fino al 09 agosto 2026. Al timone del programma ritroveremo l'eleganza di Angela Tuccia, confermata nel ruolo di padrona di casa in studio. Accanto a lei, l’energia di Barbara Politi, inviata d’eccezione per la rubrica dedicata alla pizza “home-made” che varcherà la soglia delle dimore di otto grandi protagonisti dello spettacolo. Il cuore pulsante della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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