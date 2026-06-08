Più sole e più vento in Italia ma senza Cina La pioggia di incentivi Ue

In Italia, sono stati annunciati nuovi incentivi per le energie rinnovabili, con un aumento delle risorse disponibili. Le misure arrivano in un momento in cui il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile e il gasolio supera i due euro al litro. La decisione non riguarda però la Cina, che non è inclusa nei programmi di sostegno. Le iniziative si concentrano sulla promozione di fonti di energia più pulite.

Incentivi, e tanti, alle rinnovabili italiane. Il che, in tempi di petrolio a 100 dollari al barile e gasolio oltre i due euro non è proprio una cattiva notizia. Se poi, come già fatto in questi mesi, è possibile estromettere i produttori di pannelli solari made in China dalle gare per i sussidi, il gioco è fatto. La Commissione europea ha approvato, nell’ambito del quadro degli aiuti di Stato del Clean Industrial Deal, un piano italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ora, la misura, hanno chiarito da Bruxelles, “contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell’obiettivo in materia di energie rinnovabili fissato a livello Ue per il 2030”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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