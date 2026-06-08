Più sole e più vento in Italia ma senza Cina La pioggia di incentivi Ue

Da formiche.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, sono stati annunciati nuovi incentivi per le energie rinnovabili, con un aumento delle risorse disponibili. Le misure arrivano in un momento in cui il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile e il gasolio supera i due euro al litro. La decisione non riguarda però la Cina, che non è inclusa nei programmi di sostegno. Le iniziative si concentrano sulla promozione di fonti di energia più pulite.

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Incentivi, e tanti, alle rinnovabili italiane. Il che, in tempi di petrolio a 100 dollari al barile e gasolio oltre i due euro non è proprio una cattiva notizia. Se poi, come già fatto in questi mesi, è possibile estromettere i produttori di pannelli solari made in China dalle gare per i sussidi, il gioco è fatto. La Commissione europea ha approvato, nell’ambito del quadro degli aiuti di Stato del Clean Industrial Deal, un piano italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ora, la misura, hanno chiarito da Bruxelles, “contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell’obiettivo in materia di energie rinnovabili fissato a livello Ue per il 2030”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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