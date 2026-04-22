Dopo la pioggia torna il sole ma il vento forte sarà protagonista | le previsioni su Bari e provincia

Dopo le precipitazioni della giornata precedente, il cielo si schiarisce e il sole torna a splendere sulla zona di Bari e provincia. Tuttavia, domani il vento diventerà il principale protagonista, con raffiche intense che soffieranno da nord e interesseranno soprattutto la regione centrale adriatica. In alcune aree meridionali, si prevedono anche rinforzi di burrasca, che potrebbero accentuare le condizioni di vento forte.