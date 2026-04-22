Dopo la pioggia torna il sole ma il vento forte sarà protagonista | le previsioni su Bari e provincia

Da baritoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le precipitazioni della giornata precedente, il cielo si schiarisce e il sole torna a splendere sulla zona di Bari e provincia. Tuttavia, domani il vento diventerà il principale protagonista, con raffiche intense che soffieranno da nord e interesseranno soprattutto la regione centrale adriatica. In alcune aree meridionali, si prevedono anche rinforzi di burrasca, che potrebbero accentuare le condizioni di vento forte.

La pioggia si allontana e torna il sole, ma nella giornata di domani 'protagonista' sarà il vento. Forti raffiche settentrionali spireranno su parte della regione, tra cui la Puglia centrale Adriatica, "con locali rinforzi di burrasca" nell'area meridionale della regione.Per questa ragione, la.🔗 Leggi su Baritoday.it

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