Dopo l’accordo con Trump l’Ue pensa alla Cina Il pressing di Italia Francia e Spagna | Più dazi contro la concorrenza sleale

L’Unione Europea valuta l’introduzione di nuovi dazi sulla Cina, seguendo le richieste di Italia, Francia e Spagna. Le nazioni chiedono misure più dure contro la concorrenza sleale, in risposta alla politica commerciale statunitense, che ha già adottato dazi senza rispettare le regole internazionali. La discussione si concentra sulla possibilità di aumentare le tariffe per tutelare le industrie europee da pratiche commerciali considerate scorrette. La decisione finale non è ancora stata presa.

Da una parte, gli Stati Uniti di Donald Trump che fanno carta straccia di ogni regola del commercio internazionale. Dall’altra, la Cina di Xi Jinping che continua ad aumentare le esportazioni, anche tramite pratiche commerciali sleali. Nel mezzo, l’ Europa, che continua a predicare il rispetto delle regole del Wto (Organizzazione mondiale del commercio) ma rischia di rimanere schiacciata tra le due superpotenze. Ed è proprio per impedire che questo accada che quattro delle principali economie del Vecchio Continente – Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi – hanno lanciato un appello comune per misure commerciali più severe in grado di difendere l’industria europea. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump e Xi a Pechino: la Cina vince e gli USA perdono

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