Più di 700 partecipanti per l' undicesima edizione della Notturna lancianese

Da chietitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 700 persone hanno partecipato all'undicesima edizione della Notturna Lancianese, svoltasi il 2 giugno a Lanciano. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, senza dettagli su eventuali categorie o risultati specifici. La manifestazione ha coinvolto un pubblico ampio e vario, confermando il suo ruolo come appuntamento ricorrente nella città. Non sono stati comunicati dati aggiuntivi su organizzatori, percorsi o eventuali premi.

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Un successo clamoroso ha coronato l'undicesima edizione della Notturna Lancianese, andata in scena a Lanciano il 2 giugno scorso. L'evento, valido per i circuiti regionali Corrimaster Fidal, Opes Abruzzo e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi), doveva essere una grande festa dello sport — e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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