Più di 700 partecipanti per l' undicesima edizione della Notturna lancianese

Notizia in breve

Oltre 700 persone hanno partecipato all'undicesima edizione della Notturna Lancianese, svoltasi il 2 giugno a Lanciano. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, senza dettagli su eventuali categorie o risultati specifici. La manifestazione ha coinvolto un pubblico ampio e vario, confermando il suo ruolo come appuntamento ricorrente nella città. Non sono stati comunicati dati aggiuntivi su organizzatori, percorsi o eventuali premi.