Il centro storico si accende con l' undicesima Notturna lancianese

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La “Notturna lancianese” si svolge nel centro storico di Lanciano, coinvolgendo atleti e appassionati di corsa. L’evento, organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano con il patrocinio comunale, combina sport, socializzazione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico locale. Si tratta di una manifestazione podistica che si tiene annualmente, attirando partecipanti da diverse zone. La corsa si svolge di sera, illuminando le vie del centro storico.

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Sport, aggregazione e valorizzazione delle bellezze storiche e architettoniche della città. Tutto questo è la “Notturna lancianese”, appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico abruzzese organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano con il patrocinio del Comune. La manifestazione, giunta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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