Il centro storico si accende con l' undicesima Notturna lancianese
La “Notturna lancianese” si svolge nel centro storico di Lanciano, coinvolgendo atleti e appassionati di corsa. L’evento, organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano con il patrocinio comunale, combina sport, socializzazione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico locale. Si tratta di una manifestazione podistica che si tiene annualmente, attirando partecipanti da diverse zone. La corsa si svolge di sera, illuminando le vie del centro storico.
Sport, aggregazione e valorizzazione delle bellezze storiche e architettoniche della città. Tutto questo è la “Notturna lancianese”, appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico abruzzese organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano con il patrocinio del Comune. La manifestazione, giunta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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