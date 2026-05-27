Il centro storico si accende con l' undicesima Notturna lancianese

Notizia in breve

La “Notturna lancianese” si svolge nel centro storico di Lanciano, coinvolgendo atleti e appassionati di corsa. L’evento, organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano con il patrocinio comunale, combina sport, socializzazione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico locale. Si tratta di una manifestazione podistica che si tiene annualmente, attirando partecipanti da diverse zone. La corsa si svolge di sera, illuminando le vie del centro storico.