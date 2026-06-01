Adulti e ragazzi al centro dell' undicesima Notturna Lancianese il 2 giugno a Lanciano

Il 2 giugno si svolge l'undicesima Notturna Lancianese a Lanciano, coinvolgendo sia adulti che ragazzi. La manifestazione prevede una corsa, ma si presenta anche come un evento che riunisce sport, famiglie e promozione del territorio. La gara si svolge di sera, con un percorso che attraversa le vie cittadine, attirando partecipanti di diverse età e pubblico locale.

Non solo corsa agonistica, ma una vera e propria festa collettiva che unisce sport, famiglia e promozione del territorio frentano. Questa è la Notturna Lancianese, a cura della Tribù Run Lanciano, in programma martedì 2 giugno, con il patrocinio del Comune di Lanciano e l'inserimento nei circuiti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STRANGER THINGS NELLA VITA REALE - IL FILM COMPLETO

Notizie e thread social correlati

Il centro storico si accende con l'undicesima "Notturna lancianese"La “Notturna lancianese” si svolge nel centro storico di Lanciano, coinvolgendo atleti e appassionati di corsa.

L'aggressione di Venaria ai genitori dell'arbitra 16enne: servono ragazzi che educhino gli adultiA Venaria, un episodio di violenza ha coinvolto i genitori di un'arbitra di 16 anni, con insulti e spintoni nei confronti della madre e un pugno...