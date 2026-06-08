Un grande incendio sta interessando da ore un capannone industriale nel territorio di Vicopisano, in provincia di Pisa. A causa delle fiamme, sono stati chiusi asili e scuole nella zona e si consiglia ai cittadini di non uscire di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vicopisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri di Pisa, che hanno richiesto rinforzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pisa, maxi incendio in un capannone di rifiuti | Chiusi asili e scuole: "Non uscite di casa"

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