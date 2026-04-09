Maxi incendio in un capannone | la struttura avvolta dalle fiamme

Alle prime luci di questa mattina a Meldola si è sviluppato un grande incendio che ha avvolto un capannone, producendo una colonna di fumo densa e visibile a distanza. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e contenere le fiamme. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incendio o su eventuali persone coinvolte. La zona è stata evacuata come misura precauzionale.

Meldola (Forlì-Cesena), 9 aprile 2026 - Una densa colonna di fumo ha squarciato il cielo sopra Meldola alle prime luci di questa mattina, giovedì 9 aprile, segnando l'inizio di una giornata di massima emergenza per il territorio. Intorno alle ore 6:00, un violento incendio è divampato in località San Colombano, all'interno di un capannone agricolo destinato all'allevamento di animali. La rapidità con cui le fiamme hanno avvolto la struttura ha reso necessario un intervento immediato e su vasta scala per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacalearco-clizia-casa-thailandia-odissea-j8xaq0d6 Vigili del fuoco al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio in un capannone: la struttura avvolta dalle fiamme Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiammeDiverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i... Maxi incendio: capannone avvolto dalle fiamme, colonna di fumo visibile a distanzaUna densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano. Monza, incendio in un capannone di viale delle Industrie Temi più discussi: Maxi incendio in un capannone: la struttura avvolta dalle fiamme; Maxi incendio a Piana del Sole, capannone devastato; Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino; Maxi incendio nell’area ex Ibm di Vimercate: in fiamme 2mila metri quadrati di tetto. Maxi incendio in un'officina, nessun ferito. Distrutte decine di automobiliMaxi incendio scoppiato in un'autofficina a Modena in via Lussemburgo. Fortunatamente non risultano conseguenze per le persone che si trovavano all'interno del capannone o in zona. Distrutte decine di ... rainews.it VIA LUSSEMBURGO, VASTO INCENDIO IN UN CAPANNONEUn'alta nube di fumo nero si è alzata intorno alle 12.30 dalla zona industriale di Modena, ben visibile anche a chilometri di distanza. Si tratta di un vasto incendio scoppiato in un'autofficina di vi ... tvqui.it Un enorme incendio è divampato nel velodromo del Parco Olimpico di Rio de Janeiro, in Brasile. Stando a quanto riferito dalle autorità, 60 vigili del fuoco sono stati impiegati per domare le fiamme. Ancora incerte le cause dell'incidente, sebbene non sia la pri - facebook.com facebook Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, al fuoco più di 1000 mt quadri x.com