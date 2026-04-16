Maxi incendio in un capannone | salvate decine di imbarcazioni | VIDEO e FOTO

Nella notte a Castel Volturno si è verificato un grande incendio che ha coinvolto un capannone di circa 7.000 metri quadrati in via Siracusa. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a partire dalla mezzanotte per domare le fiamme. Durante le operazioni di spegnimento sono state salvate numerose imbarcazioni custodite all’interno del capannone. Sul luogo sono arrivati numerosi mezzi e operatori di emergenza per gestire la situazione e raffreddare le aree interessate.

Notte di paura a Castel Volturno, dove dalla mezzanotte diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un capannone di circa 7mila metri quadrati, situato in via Siracusa, nei.🔗 Leggi su Casertanews.it Monza, incendio in un capannone di viale delle Industrie Notizie correlate Solaro, incendio in un capannone, maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEOCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause; Maxi incendio in un capannone per animali: la struttura avvolta dalle fiamme; Monza, maxi incendio nella notte: esplosioni e fiamme; Incendio in un capannone di materiale edile sul Gargano, danni ingenti. Solaro, incendio in un capannone, maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEOUn incendio è divampato questa mattina, mercoledì 15 aprile, in un capannone industriale di via Giulio Verne a Solaro. Sul posto si sono portati ... ilnotiziario.net Notte di fuoco a Monza: divampa incendio, crolla capannone. Tutte le conseguenzeMaxi incendio nella notte a Monza: crolla un capannone in via della Guerrina. Distrutti mezzi, nessun ferito, accertamenti sulle cause. monza-news.it INCENDIO NOTTURNO | Alfa Romeo in fiamme si schianta contro tre auto in sosta. Paura tra i residenti di Corigliano - facebook.com facebook Incendio spogliatoi Basilea: le immagini dei danni #basilea x.com