Pisa maxi incendio al capannone dei rifiuti Delca Energy a Lugnano evacuate scuole e aziende sindaco | Non uscite - VIDEO
Un incendio si è sviluppato in un capannone di rifiuti nella zona industriale di Lugnano, provocando l’evacuazione di scuole e aziende vicine. Una colonna di fumo nero si è alzata dal sito e si è potuta vedere a decine di chilometri di distanza. Le autorità hanno consigliato di non uscire e di tenere le finestre chiuse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Una colonna di fumo nero si è sprigionata dalle fiamme ed è visibile da decine di km di distanza: proviene da un maxi incendio iniziato questa mattina verso le 9:30 all'azienda di rifiuti plastici Delca Energy, a Lugnano (Vicopisano), e che ha provocato l'evacuazione di scuole e aziende circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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