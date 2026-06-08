Pisa maxi incendio al capannone dei rifiuti Delca Energy a Lugnano evacuate scuole e aziende sindaco | Non uscite - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un capannone di rifiuti nella zona industriale di Lugnano, provocando l’evacuazione di scuole e aziende vicine. Una colonna di fumo nero si è alzata dal sito e si è potuta vedere a decine di chilometri di distanza. Le autorità hanno consigliato di non uscire e di tenere le finestre chiuse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.