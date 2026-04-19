Maxi incendio in un capannone a Beinasco Torino il sindaco | Chiudete le finestre Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco

Oggi a Beinasco, nel Torinese, si è verificato un incendio che ha coinvolto un capannone industriale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, e un elicottero ha ripreso le operazioni dall’alto. Il sindaco ha invitato i residenti a chiudere le finestre per motivi di sicurezza. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo, ma non sono ancora note le cause dell’incidente.

È sotto controllo l’ incendio che ha interessato un edificio industriale nella giornata odierna a Beinasco, nel Torinese. Sul posto sono intervenute 17 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 46 operatori, impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento. Le fiamme risultano ora confinate e i soccorritori stanno procedendo con le operazioni interne per eliminare gli ultimi focolai residui. Parallelamente sono state avviate le indagini per accertare le cause che hanno innescato e alimentato il rogo. Secondo le informazioni disponibili, non si registrano persone coinvolte o ferite nell’evento. In tarda mattinata il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha invitato i cittadini a “r estare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi incendio in un capannone a Beinasco (Torino), il sindaco: “Chiudete le finestre”. Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco Notizie correlate Incendio a Beinasco oggi: a fuoco capannone industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Torino, 19 aprile 2026 – Un maxi incendio si è sviluppato all'interno di un edificio industriale a Beinasco, comune alle alle porte di Torino. Vasto incendio in un capannone, il sindaco ai residenti: "Chiudete le finestre"Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti Momenti di tensione, questa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Marracash torna alle origini e rompe la ‘quarta parete’: lo show che abbraccia Barona; Longevità, la scienza fissa i requisiti per le Zone Blu: Sardegna tra i modelli; Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev; Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier. Maxi incendio a Beinasco: evacuazioni e intervento massiccio dei vigili del fuocoUn capannone industriale di Beinasco è stato interessato da un vasto incendio con ampia colonna di fumo; i soccorsi hanno attivato evacuazioni e controlli ambientali ... notizie.it Ditta di trasporti in fiamme a Beinasco, evacuazioni per il maxi incendio. Il sindaco: Tenete chiuse le finestreIl sindaco sul posto, in corso l'evacuazione degli edifici vicini a scopo precauzionale. Lungo lavoro di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ... today.it Paura nel Torinese per un incendio divampato in un edificio industriale in via Monginevro, a Beinasco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a verificare l’eventuale presenza di persone coinvolt facebook Incendio a Beinasco in un'azienda di trasporti: Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali arpa.piemonte.it/notizia/incend… x.com