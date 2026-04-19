Maxi incendio in un capannone a Beinasco Torino il sindaco | Chiudete le finestre Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Beinasco, nel Torinese, si è verificato un incendio che ha coinvolto un capannone industriale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, e un elicottero ha ripreso le operazioni dall’alto. Il sindaco ha invitato i residenti a chiudere le finestre per motivi di sicurezza. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo, ma non sono ancora note le cause dell’incidente.

È sotto controllo l’ incendio che ha interessato un edificio industriale nella giornata odierna a Beinasco, nel Torinese. Sul posto sono intervenute 17 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 46 operatori, impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento. Le fiamme risultano ora confinate e i soccorritori stanno procedendo con le operazioni interne per eliminare gli ultimi focolai residui. Parallelamente sono state avviate le indagini per accertare le cause che hanno innescato e alimentato il rogo. Secondo le informazioni disponibili, non si registrano persone coinvolte o ferite nell’evento. In tarda mattinata il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha invitato i cittadini a “r estare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Maxi incendio in un capannone a Beinasco (Torino), il sindaco: “Chiudete le finestre”. Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco

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