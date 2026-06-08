Il Pisa ha annunciato ufficialmente l’esonero di Oscar Hiljemark come allenatore. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato del club, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di sostituzione. La notizia arriva dopo settimane di attesa e si inserisce in un quadro di cambiamenti nella guida tecnica della squadra. La società non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore.

PISA, 8 GIUGNO – La notizia era attesa da settimane, e l’ufficialità alla fine è arrivata: Oscar Hiljemark non è più l’allenatore del Pisa. A darne annuncio è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. Come raccontato su queste pagine da tempo, la dirigenza nerazzurra aveva optato da tempo per l’esonero del tecnico svedese, nonostante le dichiarazioni di quest’ultimo il quale, forte di un contratto con scadenza fissata a giugno del 2027, si è sempre dichiarato proiettato verso la prossima stagione. Si ricordi il: “Sto pensando al ritiro estivo” che ha seguito il ko per 3-0 contro la Cremonese. Subentrato a Gilardino alla ventitreesima giornata, Hiljemark in quindici gare alla guida del Pisa ha collezionato solo quattro punti, frutto del pareggio contro il Verona (0-0) e del successo contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, esonerato Hiljemark: il comunicato del club

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