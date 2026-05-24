Dopo la partita contro la Lazio, un giocatore del Pisa ha dichiarato di avere un contratto in corso e di voler rimanere nel club. Ha aggiunto che, dopo questa fase, si dedicheranno alla pianificazione futura. La squadra ha concluso il campionato con la nona sconfitta consecutiva, subita per 2-1 in trasferta allo Stadio Olimpico.

ROMA – Si chiude con l’ennesima amarezza il campionato del Pisa, che allo Stadio Olimpico incassa la nona sconfitta di fila, arrendendosi per 2-1 alla Lazio. Nonostante un buon avvio e l’illusorio vantaggio firmato da Moreo di testa al 23?, i nerazzurri subiscono la rimonta biancoceleste nel giro di soli due minuti, travolti dalle reti di Dele-Bashiru al 33? e di Pedro al 35?. Nella ripresa, a nulla servono i tentativi finali di Piccinini e Bozhinov per agguantare il pareggio, con il portiere Semper decisivo in più occasioni nel limitare il passivo. Un KO che certifica la fine di una stagione decisamente da dimenticare per la formazione toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hiljemark post Lazio-Pisa: “Ho un contratto e voglio restare al Pisa. Ora stacchiamo, poi si programma”

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