Il Terzic Athletic Club ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore, confermando l’ingaggio fino al 2028. Il comunicato stampa è stato pubblicato nelle ultime ore e fornisce dettagli sul contratto e sulle modalità dell’accordo. La società ha comunicato la decisione attraverso i propri canali ufficiali, senza ulteriori commenti o dichiarazioni. La scelta riguarda la guida tecnica della squadra per le prossime stagioni.

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© Calcionews24.com - Terzic Athletic Club, è ufficiale: è lui il nuovo allenatore del club basco! Contratto fino al 2028, il comunicato e tutti i dettagli

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