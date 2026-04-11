Pirelli vade retro Pechino | il governo Meloni taglia i soci cinesi Esercitato il Golden power

Il governo italiano ha deciso di esercitare il Golden Power su Pirelli, limitando la partecipazione di soci cinesi. Questa mossa arriva dopo aver valutato il rischio di interventi economici aggressivi da parte di Pechino. La decisione riguarda la tutela di interessi nazionali e si inserisce in un intervento più ampio di controllo sulle aziende strategiche del paese. Le autorità hanno comunicato ufficialmente la restrizione delle quote azionarie provenienti dalla Cina.

Il governo torna ad impegnarsi per evitare che la Cina possa applicare una politica economica aggressiva nelle aziende italiane. Nel provvedimento che è stato discusso giovedì a Palazzo Chigi e firmato venerdì, si prescrive di una riduzione dei rappresentanti cinesi nel consiglio d’amministrazione di Pirelli. Un intervento che serve a contenere la forza dei soci cinesi di Sinochem nel gruppo della Bicocca. Gli amministratori non potranno essere più di tre, in un consiglio che oggi ne conta 15, di cui 8 nominati dalla multinazionale pechinese, che si è ritrovata ad aver il 34,1% del capitale. Ma non finisce qui, perché i tre consiglieri cinesi n on potranno detenere cariche sociali come quella di presidente o amministratore delegato, ma soprattutto due di loro dovranno essere indipendenti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pirelli, vade retro Pechino: il governo Meloni taglia i soci cinesi. Esercitato il Golden power Il governo ha esercitato di nuovo il “golden power” su PirelliIn generale serve a condizionare o bloccare operazioni societarie in settori delicati: in questo caso l'obiettivo è limitare il socio cinese Sinochem... Sul Golden power sentiti Pirelli e cinesiLa partita sulla governance di Pirelli (in foto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera) entra nella fase decisiva e passa dal tavolo...